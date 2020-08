10 ans après le mouvement Occupy, les archives accessibles en ligne

< >

Photographie : Occupy Wall Street, octobre 2011 (Harrie van Veen, CC BY 2.0)

L'université Case Western Reserve, située à Cleaveland (Ohio), annonce l'ouverture des archives Occupy, totalement libres d'accès, cela va de soi. L'occasion, à l'approche des 10 ans du mouvement mondial, de revivre les différentes mobilisations à travers quelque 1200 pages de documentation et 400 artefacts numérisés. On retrouvera donc des tracts, affiches, prospectus, revues et autres feuilles volantes produites dans le cadre du mouvement.« Ces archives constituent une ressource qui nous permet de comprendre et juger une période qui est à la fois contemporaine et historique, qui a été à la fois éphémère et durable », indique Heather McKee Hurwitz, sociologue spécialiste du mouvement Occupy et professeure à l'université Case Western Reserve.Pour garantir une gratuité d'accès, mais aussi la possibilité de contribuer à l'enrichissement et à la croissance des archives, celles-ci sont open source, et hébergées par la plateforme Open Science Framework, application libre et gratuite pour la mise en place de processus collaboratifs.La création de ces archives a été rendue possible grâce au financement apporté par le Freedman Fellows Program, créé par Samuel B. et Marian K. Freedman.Les archives du mouvement Occupy sont accessibles à cette adresse