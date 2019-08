10 décembre 1919 : voilà un siècle, Marcel Proust recevait le prix Goncourt

Marcel Proust. Du côté de chez Swann, recouvrure de l’originale, 8 novembre 1913/1917. Éditions Gallimard

L'honneur à venir





Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, édition originale. Collection Mme Muriel Toso / Paul Morand, portrait de Marcel Proust sur son lit de mort, novembre 1922. Bibliothèque nationale de France



La reconnaissance du prix Goncourt





Paul Morand, portrait de Marcel Proust au Ritz. Bibliothèque nationale de France



A.Guerrée dessin chaise Saint-Loup A.Guerrée Cahier de recherche Saint-Loup photo chaise Saint-Loup A.Guerrée Collection particulière © A.Leclercq 2018

Faisant suite à l’exposition qui était proposée à Illiers-Combray , par la Maison de Tante Léonie — Musée Marcel Proust, c’est au tour de la Galerie Gallimard de proposer une rétrospective sur l’auteur et sa Recherche.Du mardi 10 septembre au 23 octobre, en collaboration avec la Société des Amis de Marcel Proust et le Conseil départemental d’Eure-et-Loire, s’ouvrira donc cette exposition du centenaire. « Croyez-moi : plus tard, ce sera un honneur d’avoir publié Proust », avait écrit Jacques Rivière à Gaston Gallimard, le 9 avril 1914.Les jours qui ont suivi la consécration de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, furent marqués par un mouvement de contestation dans la presse hexagonale. Ce qui fera dire à ce même Jacques Rivière, ami de l’écrivain et directeur de La NRF, témoin de cette « petite émeute » de papier : « Seuls les chefs-d’œuvre ont le privilège de se concilier du premier coup un chœur aussi consonant d’ennemis. Les sots jamais ne se mettent en révolution sans qu’il leur ait été fait quelque positive et vraiment cruelle injure. »« Vous ne connaissez rien au testament des Frères Goncourt. Moi, je le connais. La clause ne précise pas qu’ils ont laissé le prix à un jeune homme. Non, il s’agit d’un jeune talent. Ce qui est exactement le cas de M. Proust ; car, je vous le dis, c’est un écrivain qui devance son époque de plus de cent ans », déclarait Léon Daudet chez Drouant, 10 décembre 1919.La Galerie proposera alors un retour sur l’histoire de ce prix à partir des archives des Éditions Gallimard, de la Maison de Tante-Léonie (Illiers-Combray), du prix Goncourt (Nancy), de la Bibliothèque nationale de France, et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. On y découvrira une soixantaine de documents exceptionnels dont certains ont été exposés dans le cadre du Printemps proustien.Lettres, épreuves d’imprimerie, manuscrits originaux, dessins et photographies… Et tout particulièrement, pour la première fois, quelques pièces exceptionnelles prêtées par la Bibliothèque nationale de France, dont deux dessins de Paul Morand. On y retrouvera également la chaise-escabeau d’Anthony Guerrée, concepteur de meubles, créée à partir des descriptions de la Recherche.Cité par Céleste Albaret, Marcel Proust dira de son Goncourt : « C’est le seul prix de valeur, aujourd’hui, parce qu’il est décerné par des hommes qui savent ce qu’est le roman et ce que vaut un roman. »