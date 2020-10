10 millions $ pour 36 pièces de William Shakespeare : un record

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un collège privé américaine, le Mills College de Oakland, en Californie, détenait le document depuis les années 60. En revanche, son nouveau propriétaire n’a pas spécialement tenu à se faire connaître.Ce livre, paru sept ans après la mort de Shakespeare, en 1623, compte comme l’un des 235 exemplaires en circulation — mais rares sont dans les mains de collectionneurs privés. Selon les experts, on n’en compterait en effet que cinq ou six en dehors des milieux universitaires et institutions.Vendue ce 14 octobre, l’édition était la première à passer sous le marteau depuis 2001. À l’époque, la vente avait été adjugée pour 6,1 millions $, montant ayant alors établi un record.Ce qui est d’autant plus impressionnant, c’est que l’estimation portait entre 4 et 6 millions $.ActuaLitté avait eu le privilège de découvrir un exemplaire, conservé à la fondation Bodmer (Suisse), ici en illustration de l’article. Il s’agit cependant de la deuxième édition collective, réalisée neuf ans après la mythique First Folio.Le recueil vendu chez Christie compte 36 pièces du dramaturge, collectées par deux de ses proches, John Heminge et Henry Condell.Si les 10 millions $ laissent pantois, on reste tout de même loin des 40,5 millions $ que Bill Gates avait versés pour s’offrir le Codex Leicester de Leonard de Vinci, en 1994.