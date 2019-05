100 000 documents du Québec versés dans le domaine public

Rue Sainte-Catherine, vers l’est, 5 octobre 1937. Collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Photo : Conrad Poirier. Rue Sainte-Catherine, vers l’est, 5 octobre 1937. Collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Photo : Conrad Poirier.

« Le temps est à la libre utilisation du plus grand nombre de ressources disponibles. BAnQ choisit d’agir concrètement en ce sens afin que ses usagers du Québec et du monde soient libérés de contraintes inutiles », analyse Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ La tendance est mondialement constatée et globale dans les institutions, que de décloisonner les collections, avec la perspective de diffuser plus largement les fonds numérisés. Pour BAnQ, l’idée était ainsi d’encourager les internautes à s’emparer de ces documents, pour les faire circuler.En outre, l’implantation dans BAnQ numérique des licences Creative Commons et des mentions RightsStatements.org permettra aux utilisateurs de connaître les usages permis pour l’ensemble des documents numérisés.Ainsi, à compter de l’automne, un corpus libre de droits sera présenté sur la plateforme, avec un chantier d’identification qui se continuera au cours de l’année 2020. « Au cours des deux dernières décennies, plusieurs millions de documents ont été numérisés par BAnQ afin d’être diffusés sur ses plateformes numériques », indique l’établissement.Désormais, la plateforme BAnQ numérique offre aux usagers ces ressources en accès libre : patrimoine québécois, réunissant collections et fonds d’archives, mais également journaux, livres, magazines, musique et films sont proposés. On y retrouve aussi des ressources allant des méthodes pour l’apprentissage des langues, jusqu’à des éléments généalogiques.Le tout en audio, texte, vidéo, image, etc. Un corpus qui offre une véritable richesse. On pourra retrouver ces ressources directement à cette adresse