100 000 livres de l'université de Berne numérisés par Google Books

Universität Bern

Universität Bern

L’université l’annonce sur son site : elle prend part depuis 20 ans à la numérisation de ses fonds. Avec d’autres établissements universitaires, elle collabore d’ailleurs à la production nationale — disons confédérale. Or, seule une partie des catalogues existants est passée sous les scanners, et disponible notamment sur e-rara , le portail des imprimés numérisés des bibliothèques suisses.Dans son accord avec Google Books, c’est un volume de 5000 livres qui chaque mois sera numérisé — sachant qu’outre ses péripéties juridiques, la firme a déjà procédé à la transformation de plus de 7 millions d’ouvrages. L’objectif inavouable était d’apporter de la matière à ses programmes, logiciels et autres intelligences artificielles.L’avouable, sinon l’officiel, était de travailler en partenariat avec les établissements qui ne pouvaient pas regrouper les ressources pour numériser. Google Books s’en charge, et en contrepartie, se réserve une copie. Outre Lausanne, pour la partie romande (francophone), les bibliothèques universitaires de Lucerne et Zürich (zone alémanique) collaborent également avec Google Books.À compter de début 2020, les premiers documents seront donc transmis à Google avant de revenir à Berne. Chaque titre sera reproduit en format numérique, avec une version en texte intégral, et l’Université de Berne pourra alors alimenter son propre portail, DigiBern.Christian Lüthi, vice-directeur de la bibliothèque universitaire et responsable de DigiBern, explique : « Cette collaboration nous permet de fournir un grand nombre de fonds numériques. En outre, elle est conforme aux stratégies de numérisation de l’université et de la bibliothèque universitaire. »Tout en épargnant le coût et le financement de cette vaste entreprise…