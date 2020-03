100 000 ressources pédagogiques pour aider les enseignants, sur PopLab

LDE est une librairie, née en Alsace il y a 20 ans mue par le projet, en partenariat avec les acteurs de l’éducation, de faire réussir tous les élèves. En simplifiant le quotidien des enseignants, LDE propose des solutions co-construites leur permettent de se concentrer sur leur cœur de métier et répondent aux attentes actuelles des élèves.« Aujourd’hui, nous sommes le partenaire de plus de 3000 établissements en France et à l’étranger ainsi que de grandes Régions (Grand Est, IDF, Occitanie…) tant par la distribution de manuels papier que de licences numériques », indique le libraire à ActuaLitté.Les équipes sont ainsi mobilisées pour que le service rendu au client ne pâtisse pas de la situation.« Les établissements scolaires ont fermé en France pour enrayer la contamination par le COVID-19 et ce sont plusieurs millions d’élèves qui ne se rendent plus à l’école. Parce que notre mission est d’accompagner les établissements scolaires dans cette situation difficile, nous proposons de leur mettre à disposition gratuitement notre dernière innovation : PopLab », indique Frédéric Fritsch, directeur de LDE.« Notre engagement passe par des propositions concrètes. Ensemble, faisons de cette période un laboratoire de nouvelles pratiques. »Concrètement, PopLab se présente comme une plateforme offrant plus de 100.000 ressources pédagogiques sélectionnées pour un usage à l’école, par une équipe de professeurs documentalistes. Elles sont ainsi accessibles grâce à un moteur de recherche spécifique.Les enseignants peuvent y intégrer leurs propres productions, documents et ressources, sur une plateforme de partage unique des cours. De la sorte, PopLab devient un outil global pour que les élèves puissent parcourir les éléments proposés, mais également les autres enseignants.Mené en collaboration avec le Rectorat de l’académie de Strasbourg, et avec le soutien de la Région Grand Est et de l’Union européenne, l’outil veut avant tout faire gagner du temps dans la préparation des cours.Plus d’informations sur PopLab à cette adresse . Pour tout renseignement, contacter lucie@poplab.education.