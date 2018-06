125 millions $ pour faire rayonner le Canada à l'international

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) accueille positivement l’annonce faite hier à Montréal par l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien sur la nouvelle Stratégie d’exportation créative du Gouvernement du Canada. Cet investissement de 125 millions de dollars sur cinq ans qui aidera les créateurs canadiens à se démarquer et à réussir sur le marché mondial, sera grandement utile aux éditeurs canadiens et québécois qui de plus en plus s’illustrent à l’international, autant dans la vente de droits que de produits finis.



« Cette annonce nous réjouit d’autant qu’elle répond aux demandes traditionnelles de l’ANEL en matière d’exportation », a déclaré Nicole Saint-Jean, présidente de l’Association.



Elle ajoute : « Depuis deux ans, dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Canada, nous demandons une intégration des arts et de la culture dans les stratégies diplomatiques et commerciales canadiennes, un encouragement à accueillir des acheteurs et des éditeurs étrangers au pays, un soutien aux invitations à l’honneur faites au livre d’ici sur les grands marchés internationaux, bref un appui solide au développement des marchés étrangers. Plusieurs des mesures de la stratégie de la ministre Joly répondent à ces demandes et nous la félicitons.»



L’ANEL prépare actuellement sa participation aux prochaines consultations prébudgétaires et rappellera que même si elle a été entendue sur ses préoccupations à l’exportation, elle compte toujours revendiquer entre autres choses un réinvestissement dans le Fonds du livre du Canada, particulièrement dans les programmes dédiés à l’édition et la mise en place d’un véritable plan national de traduction (PNT) plus universel.



Créée en 1992 et regroupant une centaine de maisons d’édition littéraire, culturelle, générale et scolaire de langue française, l’Association nationale des éditeurs de livres encourage le développement d’une édition nationale et favorise sa promotion et sa diffusion.



Elle prône la liberté d’expression, le respect du droit d’auteur et l’accès universel au livre comme soutien à la connaissance et outil d’apprentissage. L’ANEL est l’organisme de représentation de l’édition de langue française dans le milieu culturel et auprès des instances politiques.