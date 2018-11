157 livres vintage dont les couvertures s'animent : magique

Tout débute avec une question simple : si l’on prenait des livres anciens, le fonds de catalogue de plusieurs éditeurs, et que l’on décidait d’animer leur couverture, à quoi cela ressemblerait-il ? Henning M. Lederer s’est mis en quête d’une réponse, par ses propres moyens.







Fan d’animation, le bonhomme s’est donc lancé dans un travail de longue haleine et compte à ce jour 157 couvertures revues et corrigées par l’animation.

Des ouvrages vintage ont servi de cobaye, mais personne n’a été blessé durant les séances de Photoshop et autres logiciels. Pour la musique, il a collaboré avec Jörg Stierle pour ses deux premières expérimentations et Tilman Grundig pour la dernière en date.

Les sources d’inspirations proviennent de profils Instagram, où Henning est allé piocher les couvertures auxquelles il allait donner vie.

La série commence avec Covers, et 55 couvertures de livres animées, débutée voilà trois ans.

Elle s’est poursuivie en 2017 avec More Covers, réunissant cette fois 36 couvertures :





Et la semaine passée, c’est une nouvelle rafale de 66 couvertures, Even More Covers, qui est venu s’ajouter à l’ensemble de cette création.





via Open Culture