160.000 pages de manuscrits enluminés accessibles en ligne

475 manuscrits médiévaux, remontant parfois au IXe siècle, ont été numérisés par une quinzaine de bibliothèques américaines de l'État de Pennsylvanie au cours d'un vaste projet de conservation visant à rendre accessible au grand public ces trésors historiques. Trois années de travail et quelque 500.000 $ de subventions auront été nécessaires.L'ensemble des documents produits, y compris les métadonnées permettant de classer et rechercher les manuscrits, sont en libre accès, en tant que pièces du domaine public . Les manuscrits ont été numérisés en très haute résolution, ce qui permet également une étude du moindre détail...« L'accueil du projet a été très enthousiaste », souligne Lois Fischer Black, responsable des collections exceptionnelles de l'université Lehigh, « aussi bien au sein de la communauté des conservateurs que de celle des chercheurs spécialisés dans l'histoire médiévale ».Pour les chercheurs, l'apport est en effet inestimable : les documents peuvent être observés et étudiés à toute heure du jour et de la nuit, sans restriction et sans risque d'endommager les ouvrages. Qui plus est, les métadonnées permettent de rechercher des détails précis, comme des représentations d'animaux ou encore des ouvrages d'une même origine géographique.La collection numérisée, une des plus imposantes du monde, propose d'accéder à des Bibles, des livres d'heures, mais aussi des traités philosophiques, scientifiques ou géographiques, ou encore des écrits mathématiques et autres registres familiaux. Parmi les pièces notables, notamment, l'Énéide de Virgile, recopiée à la main dans un manuscrit remontant à 1462.Pour le grand public, les documents sont accessibles très facilement par l'intermédiaire d'une collection hébergée par la plateforme Internet Archive , qui abrite des documents du monde entier, dont une grande partie relève du domaine public.