1600 manuscrits numérisés sur l'occulte, le mystique et la médecine

Voilà près de deux mois, le romancier Dan Brown a fait un don de 300.000 $ à la bibliothèque Ritman, située à Amsterdam. Sa spécialité ? Les traités d'occultisme anciens, et plus encore, tout ce qui touche au mystique. Évidemment, l'auteur du Dan Vinci Code ne pouvait pas passer à côté.





La campagne de numérisation qu’allait accompagner le financement de Dan Brown vise à produire 3500 manuscrits. Et d’ores et déjà, on peut en découvrir plus de 1600 présentés en ligne dans leur intégralité. Cela ne signifie pas que la bibliothèque est parvenue à un miracle de numérisation en si peu de temps, mais que l’aide financière de l’écrivain était la bienvenue.

Lui-même assurait être « un grand admirateur de la bibliothèque et est venu plusieurs fois alors qu’il écrivait ses romans du Symbole perdu et d’Inferno ».

Sur Facebook, l’établissement annonce qu’une première salve de 1617 manuscrits a été mise en ligne, avec des ouvrages antérieurs à 1900. 1618 précisément, au moment de l’écriture de l’article : la collection est à découvrir à cette adresse.

Certes, des améliorations sont encore à apporter à la plateforme en soi, mais tout cela reste relativement facile à explorer. Les livres sont issus de différents pays européens, notamment, et écrits en langues variées : le latin prédomine, mais on retrouve des textes en allemand, néerlandais, français ou russe.

Baptisée Bibliotheca Philosophica Hermetica, la Ritman Library reste un modèle dans le genre. En 2012, quand elle a initié Hermetically Open Project (tout un concept en soi), l’idée était justement de pouvoir apporter ses prestigieuses collections au grand public.

