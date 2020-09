185 millions d'euros pour la Cité internationale de la langue française

À l'origine chiffré autour de 110 millions €, le chantier de rénovation du château de Villers-Cotterêts bénéficie finalement d'un investissement à hauteur de 185 millions €, dont 100 millions € apportés par le Plan de relance. Le reste de la somme est inscrit au budget 2021 du ministère de la Culture, pour le programme 175 « Patrimoines » (55 millions €), et provient du troisième Programme d'investissements d'avenir (30 millions €).



En phase opérationnelle, le chantier de restauration du château permettra de réhabiliter le logis royal et le bâtiment du Jeu de Paume, qui accueilleront le parcours de visite et les espaces culturels de la Cité internationale de la langue française, mais aussi de restaurer le clos et couvert des parties restantes du château et de restaurer les jardins.



Le Centre des monuments nationaux pilote le chantier, en la personne de l'administrateur Xavier Bailly.



Édifié à partir de 1531 par François Ier qui y édicta l’ordonnance imposant l’usage du français dans la rédaction de tous les actes officiels du royaume, le château doit devenir « un site patrimonial de premier plan, contribuant au rayonnement international de ce territoire local, ainsi qu’un laboratoire vivant de rencontres et d’expression pour tous les francophones et non-francophones ».