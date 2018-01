1Lib1Ref : sourcer Wikipedia pour améliorer la fiabilité de l'encyclopédie

Pour sa troisième édition, la grande campagne #1lib1ref se prépare : lancée ce 15 janvier, l’opération propose à tous et toutes les bibliothécaires, de s’engager dans une aide au sourcing. L’objectif est d’améliorer l’encyclopédie Wikipedia, en améliorant les références – voire simplement, en apportant une référence, quand elle vient à manquer.





#1Lib1Ref, pour One Librarian, One Reference, explique Wikimedia France, incite les bibliothécaires du monde entier à « participer à l’encyclopédie Wikipédia. Ajouter une référence (ou même plus !), c’est œuvrer à la fiabilité du contenu des articles et favoriser la reconnaissance de Wikipédia en tant qu’outil d’information de référence ».

De la sorte, apporter des sources fiables va rendre l’encyclopédie plus efficace, tout en encourageant les unes et les autres à découvrir « les rouages de ce projet international dont la philosophie est proche des missions de partage et diffusion de la connaissance aux publics des bibliothèques ». Que du beau, du bon, Dubonnet, en somme [réf. nécessaire].

Quand on pratique Wikipedia, il arrive que l’on découvre justement cette mention : [réf. nécessaire]. Cela indique qu’il manque une source vérifiable et vérifiée, pour valider l’information qui a été publiée dans tel ou tel article. Afin d’inviter les bibliothécaires à participer à cette campagne et à enrichir Wikipédia, un kit de sensibilisation est en ligne sur la page du projet.



L’outil Citation Hunt ou chasse à la citation permet par exemple d’identifier aléatoirement des passages d’articles Wikipédia où il manque des sources secondaires. Chacun peut ensuite améliorer l’article s’il dispose des sources adéquates.

#1Lib1Ref → un.e bibliothécaire, une référence ça commence aujourd'hui ! Plus d'informations sur le blog : https://t.co/CpV2TXW7UF pic.twitter.com/g3Ye5lbWzg — Wikimédia France (@Wikimedia_Fr) 15 janvier 2018



« Parce que tout le monde peut modifier Wikipédia, l’ajout de ces références est primordial dans la stratégie de garantie de la qualité des informations des articles. Il permet d’appuyer les raisonnements sur des fondements scientifiques et d’éviter les lieux communs et imprécisions. Car ce qui est visé comme objectif dans la rédaction de l’encyclopédie, c’est la connaissance la plus large possible, mais aussi la plus exacte », indique Wikimedia France.

Bien entendu, si l’on n’est pas bibliothécaire et que l’on souhaite prendre part à cette grande opération de crowdsourcing, à but non lucratif, c’est tout à fait possible. L’encyclopédie étant aujourd’hui le 8e site web le plus visité en France, autant prendre part pour lui conférer le plus de fiabilité possible.

Wikimedia UK a proposé une vidéo de présentation pour résumer l’opération #1Lib1Ref. On peut également retrouver le tutoriel dédié à cette adresse, pour prendre part technologiquement à la campagne.