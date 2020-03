2,8 millions d'images de musées et de bibliothèques en accès libre et gratuit

D. Gargiolo, Smithsonian American Art Museum, Gift of John Gellatly

Alice Pike Barney, Smithsonian American Art Museum, Gift of Laura Dreyfus Barney and Natalie Clifford Barney Mary Vaux Walcott, Smithsonian American Art Museum, Gift of the artist A black and white photograph of Lil Green, Queen of the Blues, Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture M. Stanzione, Smithsonian American Art Museum, Gift of John Gellatly

La Smithsonian Institution se lance dans un vaste projet, présenté sous le titre « Smithsonian Open Access ». Accès ouvert, et pour cause : 2,8 millions d'images de livres, dessins, sculptures, peintures, photographies, pièces de monnaie, appareils divers ou encore vêtements font désormais partie du domaine public, et peuvent donc être utilisées à volonté, pour une variété d'usages.Chaque année, l'institution américaine ajoutera plusieurs centaines de milliers d'images à cette base de données : 200.000 en 2020, a priori. Et cet ensemble ne représente qu'une infime partie de ce que le réseau pourra proposer, à terme, l'objectif étant de numériser l'ensemble des 155 millions d'éléments et documents de la Smithsonian Institution.« Depuis la fondation du Smithsonian en 1846, sa mission est claire : “L'accroissement et la diffusion des connaissances”. Nous voulons permettre aux gens du monde entier de participer à cette mission avec nous, de manière nouvelle et innovante pour le XXIe siècle », indique le Smithsonian dans un communiqué sur l'initiative Open Access.Le Smithsonian encourage par ailleurs au remix des documents proposés en accès libre, et présente ainsi un livre-tutoriel signé par AstroNuts pour inciter à créer des collages, à partir de gravures, dessins et autres tableaux numérisés et mis à disposition...La plateforme du Smithsonian est accessible à cette adresse