2 millions d'illustrations zoologiques en accès libre

(Biodiversity Heritage Library, domaine public)

La Biodiversity Heritage Library n'est pas une bibliothèque physique : créée en 2005, elle fédère plusieurs collections de bibliothèques américaines et britanniques. Depuis 2010, après d'intenses phases de numérisations des documents conservés par les institutions, la Biodiversity Heritage Library est considérée comme la plus importante ressource d'images zoologiques et scientifiques.Encore mieux : depuis juillet 2011, les équipes de la Biodiversity Heritage Library mettent en ligne les numérisations sur la plateforme d'images et de photographies Flickr. On retrouve ainsi un peu plus de 120.000 illustrations en accès et usage libres , puisque toutes entrées dans le domaine public.