20 000 ressources pédagogiques en ligne pour la réforme des lycées

Professeurs et élèves, entre deux bugs de tablette ou de manuel qui ne fonctionne pas, pourront toujours découvrir ce projet commun — à condition de disposer d’une connexion internet. L’idée est simple : mettre à disposition un autre outil que le manuel scolaire, pour déployer les instruments de la réforme.Quelque 20.000 “perles” sont donc proposées, structurées par discipline. Pearltrees s’est fait connaître par sa solution Education, destinée aux établissements scolaires : ils seraient 500 à ce jour à s’en servir, avec 1h30 d’usage quotidien, revendique la société.Par cet outil, élèves et enseignants peuvent créer et mettre en en place toutes leurs activités pédagogiques dans un environnement adapté et sécurisé.Dans le cadre de leur partenariat, les deux acteurs offrent donc l’intégralité des programmes éditorialisés par Nathan, sous la forme de grains pédagogiques — ou “perles”. Cette granularisation offre aux enseignants de composer et de personnaliser leurs propres séquences pédagogiques, de les partager avec les élèves.Il devient possible de les faire travailler individuellement ou en groupes, avec une approche cohérente, construite et complète des nouveaux programmes dès cette rentrée. À terme, plus de 25.000 grains pédagogiques seront créés.Présentation des manuels scolaires granulaires :La plateforme Pearltrees :