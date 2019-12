20 étiquettes historiques pour égayer vos paquets cadeaux

Tirées des collections numérisées, ces étiquettes racontent une partie de l’histoire des fêtes, telle qu’elle a pu être iconiquement représentée au fil des années. D’ailleurs, si celles de 2019 (à télécharger ci-dessous) ne vous plaisent pas trop, vous pouvez également retrouver celles de 2018 Comme l’an passé, le principe n’a pas changé : deux planches de 10 étiquettes sont proposées avec la possibilité d’imprimer et de faire un peu d’activités manuelles avant de passer aux agapes. Découpages, coloriage, et remplissage sont au menu.Ensuite, on les accroche sur les cadeaux que l’on souhaite faire et tout sera pour le mieux.D’ailleurs, si vous avez encore des paquets à réaliser, n’oubliez pas de consulter notre tutoriel emballage de livres Les étiquettes édition 2019 sont à consulter et télécharger ci-dessous :