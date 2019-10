22 lectures essentielles à une existence, par Francis Scott Fitzgerald

22 livres, sans lesquels la vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue — ni lue — l’exercice ne devait pas être des plus commodes pour l’auteur de The Great Gatsby. Fitzgerald, dès les années 20, était réputé pour son alcoolisme profond. En 1926, Zelda avait commencé à perdre la tête, ce qui avait poussé son mari à consulter une multitude de cliniques psychiatriques. Et aggraver les finances du ménage.Après un passage à Paris, entre 1928 et 1931, le couple retourne vivre aux États-Unis. En avril 1936, quand Fitzgerald arrive à Asheville, il vient tout juste de signer le transfert de son épouse dans un hôpital voisin de Highlands (Caroline du Nord).C’est à cette époque que non seulement les problèmes financiers, mais plus encore ceux liés à l’alcool atteignent leur paroxysme.Au cours de l’été, Francis se fracturera l’épaule, en plongeant dans la piscine d’un hôtel. Et quelque temps plus tard, rappelle Michael Cody, il se tire dessus, dans une tentative de suicide maladroite. Le voici alors affublé d’une nurse, Dorothy Richardson, chargée de le veiller et de l’empêcher de boire frénétiquement.C’est à elle, et dans ces circonstances peu banales qu’il offrira une liste de lecture qui n’en est pas moins curieuse. On remarque l’absence de Shakespeare ou encore celle de Joyce. Il semblerait que son inventaire se borne principalement aux auteurs contemporains disponibles chez l’éditeur Modern Library.Mais tout en haut, Richardson, sous la dictée, relève : « Ce sont les livres que Scott considérait comme des lectures obligatoires. » Nous en proposons la version française traduite, chaque fois que c'est possible.Sister Carrie de Theodore Dreiser - traduction Jeanne-Marie Santraud, titre conservéThe Life of Jesus d'Ernest Renan - texte originellement en français, La vie de JésusA Doll’s House de Henrik Ibsen - traduit du norvégien coécrit avec Thomas Ostermeier ; Une maison de poupée, pour la version française, traduction Albert Savine.Winesburg, Ohio de Sherwood Anderson - autobiographie, titre conservé en français, traduction Marguerite GayThe Old Wives' Tale d'Arnold Bennett - pas de traductionThe Maltese Falcon de Dashiel Hammett - Le Faucon de Malte, en français, traduction Edouard Michel-TylThe Red and the Black de Stendhal - Le rouge et le noir, originellement en françaisThe Short Stories de Guy De Maupassant, traduit par Michael Monahan - Histoires courtes, originellement en françaisAn Outline of Abnormal Psychology, édité par Gardner Murphy - pas de traductionThe Stories d'Anton Chekhov, édité par Robert N. Linscott - recueil de nouvelles, probablementThe Best American Humorous Short Stories, édité par Alexander Jessup - pas de traductionVictory de Joseph Conrad - Victoire, en français, traduction Philippe Néel et Isabelle RivièreThe Revolt of the Angels d'Anatole France - La révolte des anges, originellement en françaisThe Plays d'Oscar Wilde - pas d'équivalent en France, recueil des piècesSanctuary de William Faulkner - Sanctuaire en français, traduction René N. Raimbault et Henri DelgoveWithin a Budding Grove de Marcel Proust - À L'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs, originellement en françaisThe Guermantes Way de Marcel Proust - Le Côté de Guermantes, originellement en françaisSwann's Way de Marcel Proust - Du côté de chez Swann, originellement en françaisSouth Wind de Norman Douglas - Vent du sud, pour la version française, traduit par Jacques GeorgelThe Garden Party de Katherine Mansfield - La garden party et autres nouvelles, en français, traduction Marthe DuproixWar and Peace de Léon Tolstoï - Guerre et paix, en français, traduction Irène PaskévitchJohn Keats and Percy Bysshe Shelley: Complete Poetical Works - pas d'équivalent en françaisOn appréciera que sept livres de cette sélection improbable contiennent des auteurs français – quand bien même Marcel Proust compte pour près de la moitié...via Open Culture