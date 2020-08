250 000 ouvrages théologiques et des manuscrits bibliques donnés à Internet Archive

Photographie : illustration, Walters Art Museum Illuminated Manuscripts, domaine public

Les premières numérisations des quelque 250.000 ouvrages donnés à Internet Archive devraient apparaitre sur le site dès le 1er janvier 2021, après des opérations de dématérialisation financées par l'organisation. L'ensemble des documents arriverait en ligne après deux années de travail, selon les estimations.Parmi ces ouvrages consacrés à la théologie, des sujets et points de vue très différents : certains portent sur la spiritualité afro-caribéenne, d'autres sur la théologie féministe ou encore la théologie philosophique... La grande majorité de ces livres n'est disponible qu'au format imprimé, et se trouve indisponible depuis plusieurs années. Par ce don, de nombreux titres seront donc de nouveau et plus largement accessibles aux chercheurs.En effet, Internet Archive pourra proposer l'accès à ces documents dans le cadre du prêt numérique contrôlé (ou controlled digital lending), qui permet aux utilisateurs inscrits de rejoindre une file d'attente afin de consulter un livre numérique gratuitement, pendant deux semaines. Cette offre de prêt vaut actuellement à Internet Archive un procès, après une plainte déposée par quatre groupes d'édition La collection d'anciens manuscrits bibliques de l'établissement propose quant à elle une quantité considérable de microfilms, sur lesquels sont reproduits de rares manuscrits bibliques, en grec, latin, syriaque ou encore hébreu. Cette collection abrite notamment l'une des plus importantes collections de manuscrits grecs du Nouveau Testament.