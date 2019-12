300 livres d'art à découvrir gratuitement en ligne

C’est en 2014 que le J. Paul Getty Museum, situé à Los Angeles, décide d’ouvrir sa propre



Une initiative poussée par l’envie de garder bien au chaud des ouvrages fascinants et d’importance historique qui ne seraient plus édités. « Lorsqu’un éditeur vend tous les exemplaires d’un livre, deux options s’offrent à lui : le réimprimer et continuer à le commercialiser ou le retirer définitivement en le déclarant épuisé » a expliqué Greg Albers, responsable des publications numériques du catalogue dans une interview du



Le livre a donc une chance sur deux de connaître un destin funeste. « La bibliothèque virtuelle du Getty Museum a alors été créée afin d'offrir une autre alternative ». Pour que ce projet soit possible, Greg Albers affirme aussi avoir « travaillé sur certains points juridiques comme le droit d'auteur pour pouvoir proposer les livres en fichier PDF, et téléchargeables par tous et de manière totalement gratuite ».



Le catalogue passe en revue tout type d’ouvrages : des genres d’art raffiné et décoratif aux grands mouvements historiques. Sans oublier des livres sur des sujets aussi pointus que les jardins romains, les effets de lumières ou encore sur l’Urushi, une des laques les plus populaires au Japon.Pour faciliter la navigation du lecteur, le portail propose plusieurs fonctionnalités. Notamment, des barres de recherche par titre d’ouvrage, nom d’auteur ou encore mots clés. Mais aussi, des catégories pour orienter nos envies de lecteur selon le type de publication et le sujet du livre.Si la plupart des ouvrages disponibles sont en anglais, la bibliothèque virtuelle contient également des titres traduits en espagnol, en français et en japonais, pour ne citer qu’eux.D’après Greg Albers, 398.058 téléchargements auraient été enregistrés depuis le lancement du portail en 2014. « Numérique ou pas, ça fait tout de même beaucoup de livres ! » reprend-il. « On ne peut que le présumer, mais l’accès à tous ces livres dans tous ces endroits différents du monde n’aurait jamais été possible autrement. »