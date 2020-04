4,5 millions de documents sur le nouveau site du British Museum

Capture d'écran

Une nouvelle plateforme, alors que les internautes sont plus que jamais demandeurs de ressources numérisées : le British Museum a mis en ligne le moyen d'accéder à 4,5 millions de références de ses collections, qui en comprennent environ 7 millions au total. Des documents et des images, bien sûr, mais aussi des étoffes, des statues, des pièces d'armures et autres outils antiques.À l'occasion du lancement de ce site revu et corrigé, adapté aux technologies actuelles, l'institution se félicite de l'ajout de 280.000 photographies et de 85.000 notices. Des acquisitions récentes, comme 73 portraits signés par Damian Hirst, une aquarelle de Dante Gabriel Rossetti ou encore un pendentif en bronze âgé de quelque 3000 ans.Autre changement de taille : la majorité des 1,9 million d'images au sein de ces collections pourront être téléchargées et utilisées par les internautes, sous la licence Creative Commons 4.0, qui autorise le partage et le remix des contenus.Parmi les nouvelles fonctionnalités, une possibilité de zoom renforcée et simplifiée ainsi que de nouveaux critères de recherche, pour plus de précisions. Par ailleurs, la plateforme met en avant une médiation assez importante, à travers des posts de blogs ou des vidéos pour présenter certains objets.La plateforme du British Museum est accessible à cette adresse