40 années, 300 boîtes : les archives du magazine Granta à la British Library

La British Library en parle comme « l'un des plus importants périodiques littéraires du monde » : fondé en 1889 par des étudiants de l'université de Cambridge, Granta fut relancé presque un siècle plus tard, en 1979, par l'éditeur Bill Buford. Ce sont les archives de cette seconde mouture du magazine, soit des documents qui couvrent quelque 40 ans d'activité, que la British Library vient d'acquérir.300 boîtes de documents et des ressources inestimables, estime l'établissement patrimonial, qui rappelle que le périodique Granta a contribué à lancer la carrière de nombreux écrivains britanniques, dont Ian McEwan, Kazuo Ishiguro ou encore Zadie Smith, sans compter les auteurs internationaux que le titre a fait connaitre aux lecteurs du Royaume-Uni.Les archives récupérées couvrent toutes les facettes de l'édition moderne et contemporaine, avec des lettres signées par Martin Amis, John Berger, Raymond Carver, Doris Lessing ou encore Martha Gellhorn, mais aussi des documents portant sur des aspects financiers ou administratifs, plus rarement abordés par ce type de publications. L'étude de ces documents pourra donc permettre de retracer les influences et courants, mais aussi les relations économiques entre les acteurs de l'édition et de la littérature.Parmi les lettres les plus notables, la British Library cite celle de Susan Sontag, datée du 13 février 1979 : « À chaque fois que je viens en Angleterre — à Londres, en fait, je dois l'admettre, je suis exaspérée par cette ignorance de la fiction américaine contemporaine. Ce que vous faites me semble important, et j'espère que ce numéro spécial de Granta sera le premier d'un magazine inédit pour l'Angleterre », encourage l'auteure américaine.D'autres sont moins encourageantes : « Je suis pratiquement sûr que vous ne pourrez pas vous offrir ma plume », s'amuse ainsi Kingsley Amis dans un courrier envoyé à la fin de l'année 1979.Les archives du magazine Granta seront accessibles aux lecteurs de la British Library en 2021.