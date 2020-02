400 000 pages de journaux d'Afrique subsaharienne numérisées

The Lagos Standard, 2 janvier 1907

Le Center for Research Libraries, qui propose des ressources et des contenus pour les bibliothèques de recherche du monde entier, annonce l'ajout de 400.000 pages de journaux numérisées, publiés en Afrique subsaharienne entre 1800 et 1922.Parmi les titres accessibles, le CRL nomme, entre autres, l'East African Standard, le Mombasa Times & Uganda Argus (Kenya), le Leselinyana la Lesutho (Lesotho), le Lagos Standard (Nigeria) ou encore l'Umteteli Wa Bantu (Afrique du Sud).Les pages numérisées sont accessibles au format image, librement et gratuitement, sur la plateforme du CRL, parmi les ressources disponibles en matière de presse. Ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'effectuer des recherches textuelles dans les pages, une fonctionnalité pour l'instant réservée à la plateforme World Newspaper Archive, gérée par le CRL et Readex, une filiale de NewsBank.