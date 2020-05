41 millions $ en une semaine : les enchères en ligne explosent chez Heritage Auctions

Du 20 au 27 avril dernier, Heritage Auctions a organisé 23 séances d’enchères en ligne, respectant ainsi les mesures sanitaires dues au coronavirus. Les ventes ont connu un succès sans précédent : 41 millions de dollars récoltés en une semaine, se réjouit la maison américaine basée à Dallas.





Règles sanitaires obligent, Heritage Auctions a dû organiser ses enchères sur son site HA.com. Au programme, pièces de monnaie américaines rares, manuscrits historiques ou encore objet d’arts et illustrations. Au total, les ventes ont généré 41.027.418 $ en une semaine, un chiffre que Jim Halperin, cofondateur de la maison, explique par une hausse considérable de participants.



« Ce qui était au départ de l’appréhension concernant une potentielle baisse de clients à cause de la pandémie s’est transformé en un nombre record d’offres en ligne par plus de 16.000 soumissionnaires dans le monde entier », a-t-il affirmé dans un communiqué.



Au total, les ventes ont été suivies par 29.831 clients. Avec 16.041 lots sur HA.com mis en vente et 16.000 soumissionnaires, le taux de vente a atteint 97 %, souligne Jim Halperin. Un exploit pour Heritage Auctions, qui a d’ailleurs été la première maison à organiser des ventes en ligne en 1999.



Les ventes aux enchères de design et d’art moderne qui se sont déroulées du 20 au 22 avril ont largement dépassé les attentes de la maison, explique le cofondateur de la maison. En deux jours, les ventes ont rapporté 2,6 millions $. Les manuscrits rares, et les notes de campagne du président John F. Kennedy ont récolté à eux seuls plus de 1,1 million $.



Concernant les ventes des pièces rares, elles ont rapporté 33,6 millions $. « Le prix final total a dépassé nos estimations de prévente de plus de 10 % », a déclaré Halperin.





« Cela témoigne du fait que nos clients font confiance à notre plateforme et qu’ils sont très à l’aise avec l’idée de faire des offres en ligne pour des objets très précieux. »