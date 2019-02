5 millions de documents numérisés dans Gallica, et une carte au trésor

Première page de la Relation d’un voyage infortuné fait aux Indes occidentales par le capitaine Fleury avec la description des îles qu’on y rencontre par l’un de ceux qui fit le voyage, 1618-1620

Parfois désigné comme la « véritable Île au trésor », le journal manuscrit d'un flibustier français, numérisé par la Bibliothèque nationale de France et mis en ligne sur Gallica, devient le 5 millionième document à rejoindre la plateforme patrimoniale. Ce manuscrit exceptionnel, intitulé Relation d’un voyage infortuné fait aux Indes occidentales par le capitaine Fleury avec la description des îles qu’on y rencontre par l’un de ceux qui fit le voyage, 1618-1620, est conservé à la bibliothèque municipale de Carpentras, qui a confié à la BnF le soin de le numériser.Ce journal manuscrit constitue la plus ancienne description d’un voyage complet de flibuste, de Dieppe aux îles du Cap-Vert, du Brésil à la Martinique, des Grandes Antilles aux côtes de Campeche et à la Floride... De ce récit haut en couleur, le lecteur gardera certes quelques faits d’armes, mais il retiendra surtout que contrairement aux idées reçues, l’aventure de la flibuste s’achevait souvent dans le dénuement, et que la faim était une bien plus grosse menace que le combat.Ce manuscrit présente également un intérêt anthropologique de premier ordre. Il est la plus ancienne source sur les Indiens Caraïbes qui peuplaient alors les Petites Antilles, et la plus ancienne description connue de la Martinique, quinze ans avant la colonisation officielle de 1635.Relation d’un voyage infortuné fait aux Indes occidentales par le capitaine Fleury avec la description des îles qu’on y rencontre par l’un de ceux qui fit le voyage, 1618-1620 avait été republié en 1987 par Jean-Pierre Moreau sous le titre Un flibustier français dans la mer des Antilles en 1618-1620.



Afin d’assurer la préservation et l’accessibilité de ce manuscrit d’exception, la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras a choisi d’en confier la numérisation à la BnF. La réalisation a été effectuée au Centre technique de conservation Joël-le-Theule, à Sablé-sur-Sarthe. Numérisé en haute définition, le manuscrit est désormais consultable par tous, dans Gallica, ainsi que dans le portail Manioc, bibliothèque numérique mise en place par l’Université des Antilles et co-pilotée par l’Université de Guyane, spécialisée sur la Caraïbe, l’Amazonie, le plateau des Guyanes et sur les régions et centres d’intérêt liés à ces espaces et territoires.



Près de 4,2 millions de documents en ligne proviennent des fonds de la BnF tandis que 800 000 documents sont issus des collections de plus de 380 partenaires (bibliothèques et archives de collectivités territoriales, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, sociétés savantes...).



On trouve dans Gallica des livres, la presse et des revues, bien sûr, mais aussi des manuscrits, images, cartes, partitions, enregistrements sonores, vidéos et objets — certains numérisés en 3D —, qui y sont librement consultables.



En 2018, Gallica a revendiqué 16 millions de visites annuelles, dont 41 % de l’étranger, et des internautes qui ont pu admirer plus de 1,2 million d’images, 157.012 cartes, 51.967 partitions, 2,3 millions de numéros de presse et revues, 134.514 manuscrits, 642.442 livres, 50.969 enregistrements sonores, 3833 EPUB et quelque 359.748 objets.



Quant au manuscrit du flibustier, il est accessible à cette adresse.