5 sculptures en bronze pour faire de 2019 “l’année Balzac” à Tours

« 2019 sera l’année de Balzac à Tours ! » assure la municipalité. Et en effet, une œuvre d’art à l’effigie du romancier devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Il s’agit de 5 sculptures en bronze, sur un socle en marbre noir, qui devraient être situées au Jardin de la Préfecture, à côté du Centre des Congrès. « C’est un lieu central et de passage à Tours, à côté de l’Office de Tourisme, du Palais des Congrès et en face de la gare SNCF », indique la mairie de Tours à ActuaLitté.Un premier monument avait déjà été érigé à Tours, sur la place Jean Jaurès plus précisément, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle celui-ci a été fondu pour effort de guerre. Ce monument représentait Honoré de Balzac, il avait été réalisé par le sculpteur Paul Fournier et inauguré en 1889.La municipalité de Tours a donc décidé de réaliser une nouvelle œuvre d’art en hommage à Balzac pour célébrer les 220 ans de sa naissance, garantie « contemporaine » et « inspirée de La Comédie humaine », son œuvre phare.« Les 5 statues seront à l’effigie de personnages issus de 3 romans de La Comédie humaine et/ou ayant un lien avec la Touraine (Le Père Goriot, Le Lys dans la Vallée et Le Curé de Tours) : Eugène de Rastignac, le Père Goriot, Mademoiselle Gamard, Blanche Henriette de Mortsauf et l’abbé Birotteau », reprend la municipalité. « L’œuvre pérenne apportera un regard nouveau sur Balzac. »Pour ce faire, cinq Tourangelles et Tourangeaux incarneront des personnages balzaciens. Le casting a déjà eu lieu, les cinq modèles vivants seront ensuite scannés pour la modélisation 3D. Le coût global de l’opération est de 150.000 €. Une souscription publique est ouverte afin de cofinancer cette œuvre d’art.L’inauguration est prévue le 23 novembre prochain. En attendant, de nombreux événements rythmeront l’année 2019 à Tours, pour (re)découvrir ce géant des lettres françaises. Des visites guidées sur les pas de Balzac, mais aussi des expositions balzaciennes telle « Quand Balzac vivait et séjournait à Tours », du 6 mai au 12 juillet, pour présenter l’enfance de l’écrivain, ou encore des pièces de théâtre comme Honoré, Vie balzacienne, mis en scène par le nouveau théâtre populaire.Sans oublier le gâteau d’anniversaire le 19 mai prochain à la Guinguette de Tours sur Loire, un concert de Christina Goh, inspirée de La Comédie humaine à la Salle Jean de Ockeghem, des ateliers de littérature, et des projections comme La Peau de Chagrin d’Alain Berliner (2010).Tous les événements sont à retrouver à cette adresse