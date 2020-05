500 000 enregistrements musicaux sauvés par la bibliothèque du web

Chez Bop Street Records, à Seattle (Todd Gehman, CC BY-NC 2.0)

La « bibliothèque du web » a encore frappé : la plateforme Internet Archive, dédiée à la numérisation et à la mise en ligne de ressources patrimoniales culturelles, s'est manifestée pour le rachat d'un stock de 500.000 vinyles et autres supports d'enregistrements musicaux.Ces derniers constituaient le stock de la boutique Bop Street Records, une adresse particulièrement connue de la ville de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis. Le montant total de l'achat de la collection n'a pas été dévoilé, étant donné que l'ensemble des enregistrements n'a pas encore été évalué.Dave Voorhees, le propriétaire du magasin, avait annoncé en avril dernier que l'enseigne fermerait ses portes à la fin du mois de juin, incapable de passer la période de confinement et de baisse d'activité liée à l'épidémie de Covid-19. Le stock de quelque 500.000 références était alors menacé, en l'absence d'un repreneur et d'une possibilité d'entreposer l'ensemble.Brewster Kahle, fondateur de la plateforme Internet Archive, a expliqué au Seattle Times qu'il était particulièrement intéressé par les enregistrements les plus obscurs de la boutique : « Les fanfares de lycées, les bandes originales de films étrangers méconnus... Voilà ce que j'appelle des trésors. »Pour le moment, l'avenir du stock au sein d'Internet Archive n'est pas arrêté. Mais il semble évident que la plateforme va s'atteler à la numérisation des enregistrements, puis à leur mise en ligne. Ce qui pourrait soulever de nouvelles questions vis-à-vis de son respect des droits d'auteur : le site a été pointé du doigt à plusieurs reprises, notamment pendant la crise du Covid , pour sa mise à disposition de contenus culturels sous droits au public.