5000 cartes pour parcourir l'Asie et le Pacifique

Illustration : Shanghai, cadre de 1853, par Williams Charles Mine.

« La première carte remonte à 1662. Il s’agit d’un document complet de Batavia, l’ancienne capitale des Indes néerlandaises, avec l’ensemble de ses forts », indique Jenny Sheehan, qui gère la collection. Batavia, plus connue aujourd’hui sous le nom de Jakarta…L’université dispose de plus de 120 cartes anciennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, dont une soixantaine fut offerte par un généreux donateur — Clive Kessler.La collection, numérisée, abrite une grande variété de documents topographiques, cadastraux, aéronautiques et thématiques.On y retrouve également un inclinomètre vieux de 76 ans : sa fabrication remonte à 1942, en Australie, pour aider les militaires à effectuer leurs relevés durant la Seconde Guerre mondiale.Et puis, des chefs-d’œuvre patrimoniaux, comme la carte de Roti, pièce dessinée de 1907 qui représente la structure politique des Pays-Bas. La carte est truffée d’éléments locaux, et fut produite sur place.Pour les découvrir, on se rendra ici