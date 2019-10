57 000 euros pour un exemplaire quasi neuf du premier livre Harry Potter

Conservé pendant 20 ans dans une valise verrouillée, un des exemplaires de la première édition de Harry Potter and the Philosopher's Stone publiée par Bloomsbury, a été vendu aux enchères pour 50.000 £, soit 57.000 € environ. Vendus en 1997, les 500 exemplaires de la première édition s'étaient écoulés alors que J.K. Rowling et la saga Harry Potter n'étaient pas encore connus.La réimpression changera bien sûr la donne, mais les fameux 500 exemplaires sont aujourd'hui très recherchés, et font souvent l'objet de ventes aux enchères particulièrement suivies . Avec des détails qui ne trompent pas : cette première édition présente en effet une quatrième de couverture avec une faute d'orthographe, ainsi qu'une erreur d'impression à la page 53...Deux erreurs d'édition qui font aujourd'hui la joie des collectionneurs en tout genre : un Britannique s'est ainsi offert cet exemplaire, dans la « meilleure condition » possible selon les experts.Selon la maison de vente Hansons Auctioneers, quatre acheteurs potentiels se sont battus au téléphone pour obtenir l'ouvrage.« Le livre nous a été offert par une tante lorsque nos enfants étaient jeunes. Elle l'avait acheté dans une librairie indépendante au moment de sa parution », ont expliqué les anciens propriétaires du livre. Elle faisait donc partie des 200 personnes, avant-gardistes, qui s'étaient offert le livre, puisque les 300 autres exemplaires avaient été vendus à des bibliothèques.11 autres exemplaires de premières éditions d'autres ouvrages de la saga Harry Potter, comme Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban ou encore La Coupe de Feu, ont été vendus au cours de cette vente. Pour des tarifs bien moindres toutefois, puisque le montant total atteint les 75.000 £.via Birmingham Mail