6 mois de pandémie, l'Académie française plaide pour “la” Covid : pourvu qu'ça dure...

La Covid-19 et non plus le Covid-19, l’affaire était largement débattue, et les Immortels ont sorti le coupe-chou pour trancher. On savait qu’ils avaient déjà trouvé un formidable remède linguistique pour faire barrière à l’épidémie.Désormais, ils ont aussi une véritable explication justifiant l’emploi du féminin. En effet, Covid est un acronyme pour Corona Virus Disease — le dernier terme, pour les non anglophones et les autres qui reviennent d’un séjour sur Pluton de plusieurs mois, signifie « maladie ». En somme, indique l’Académie, il faut employer le féminin, parce que la traduction de disease en français aboutit à un terme féminin.« Quand ce syntagme est composé de mots étrangers, le même principe s’applique. On distingue ainsi le FBI, Federal Bureau of Investigation, “Bureau fédéral d’enquête”, de la CIA, Central Intelligence Agency, “Agence centrale de renseignement”, puisque dans un cas on traduit le mot noyau par un nom masculin, bureau, et dans l’autre, par un nom féminin, agence », explique-t-on en habit noir et vert, le plus sérieusement du monde.Et de conclure, avec tout autant de sérieux : « Il n’en reste pas moins que l’emploi du féminin serait préférable et qu’il n’est peut-être pas trop tard pour redonner à cet acronyme le genre qui devrait être le sien. »Quel drame en effet : pour un peu les Immortels auraient regretté que l’épidémie ne s’éternise pas un peu plus afin de propager le bon usage ?D’ailleurs, ActuaLitté avait dévoilé que l’Académie avait connu quelques soucis avec le Covid… pardon, LA Covid-19, dans ses premiers temps. Le dépôt des candidatures pour le fauteuil de Max Gallo, prévu pour ce 30 avril, avait été annulé… par mesure de sécurité Charline Vanhœnacker a également trouvé que l'affaire était cocasse :