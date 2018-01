6 sens de lecture pour un incroyable "dos-à-dos" du XVIe siècle

La Bibliothèque Nationale de Suede possède dans ses réserves un incroyable dos-à-dos du XVIeme siècle qui ne propose pas moins de 6 sens de lecture.

Ce n’est pas tant les textes eux-mêmes qui présentent le plus grand intérêt : tous sont des textes pieux, livres de prières, dont une copie du Petit catéchisme de Luther, publiés en Allemagne entre 1550 et 1570.



Mais la reliure est particulièrement exceptionnelle, sur le principe bien connu des « dos-à-dos » : alors que la plupart de ces pièces proposent deux sens de lecture (il suffit de retourner le volume pour lire dans l’autre sens) ce volume propose pas moins de 6 sens de lecture.

Pour ne pas s’y perdre, rien de plus simple : fermez le livre et ouvrez, l’un après l’autre, l’un des minuscules fermoirs. Chaque texte peut donc être lu independamment. Autre particularité remarquable : les tranches, ou gouttières, ont été guillochées, c'est-à-dire ornées de traits gravés et entrelacés, et peintes.

Fascinant.



