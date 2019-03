600 manuscrits du Moyen-Âge à retrouver en ligne

Hopes Margaret, 1524 Hopes Margaret, 1524

Le projet, financé par la fondation Polonsky, a été lancé le 19 mars 2019 lors d’une réunion organisée dans la bibliothèque Bodléienne.« Le projet, bénéficiant des opportunités extraordinaires offertes par la numérisation, rassemble les richesses de la civilisation médiévale occidentale et les rend accessibles aux chercheurs et au grand public de manière innovante et attrayante », a déclaré Leonard S. Polonsky, président de la Fondation Polonsky.La plupart des manuscrits conservés à la Herzog August Bibilothek ont été rassemblés au XVIIe siècle par le duc August et les ducs de Brunswick-Lüneburg à Wolfenbüttel. Ceux conservés dans la bibliothèque Bodléienne ont été apportés en Angleterre par l’archevêque William Laud à peu près au même moment et inclus notamment 46 grands manuscrits latins.Les collections numérisées se concentrent spécifiquement sur des manuscrits de pays germanophones provenant de monastères de Basse-Saxe, de Bavière et de Bade-Wurtemberg : Medingen, Braunschweig, Hildesheim, Helmstedt, Clus, Würzburg et Eberbach.Les manuscrits de Medingen, issus d’un couvent de la région, revêtent une importance particulière et sont très illustrés.« Transformer ces anciens documents en format numérique permet de dépasser les frontières et transcender les limites du temps qui freinaient l’accès au savoir. Les érudits pourront interroger ces documents avec un œil nouveau, du fait de leur disponibilité sous forme numérique et de tous les outils qu’elle déploie. La bibliothèque Bodléienne est heureuse de pouvoir collaborer étroitement avec la Herzog August Bibliothek », a affirmé Richerd Ovenden, bibliothécaire à la bibliothèque Bodléienne.« Grâce au soutien généreux et prévoyant de la Fondation Polonsky, deux bibliothèques établies de longue date en Europe uniront leurs forces dans une approche innovante de numérisation, axée sur les besoins réels des chercheurs », a poursuivi Peter Burschel, directeur de la Herzog August Bibliothek. Le site web comprendra des milliers d’images de ces manuscrits rares, mais aussi des explications détaillées sur les textes et des informations sur leurs origines. Les visiteurs pourront parcourir très facilement les manuscrits par langue, date et lieu d’origine. Le projet offre aussi de nouvelles possibilités de recherche dans les manuscrits grâce aux outils dépliés par la numérisation comme le zoom.Au moment de son lancement, le site contient déjà plus de 18.000 images de 40 manuscrits différents. Mais le projet a d’ores et déjà annoncé l’ajout de 133.000 images de la bibliothèque Bodléienneet 100.000 images de la bibliothèque Herzog August Bibliothek au cours de ces trois prochaines années.