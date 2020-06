7,5 millions de pages numérisées tirées des archives de la Société des Nations

photo : Assemblee 1ere session, 1920 - crédit ONU

Les trois équipes en charge de la numérisation des archives de la Société des Nations peuvent sourire. S’il reste encore la moitié du chemin à parcourir, ce sont 66 % des 15 millions de pages qui sont désormais prêtes à être scannées, et 53 % de l’ensemble qui a été numérisé.Démarré voilà plus de deux ans, avec de nombreuses années de préparation en amont, le projet a pu voir le jour grâce au financement d’une fondation privée — restée anonyme. Total Digital Access to the League of Nations Project, ou LONTAD, de son acronyme, deviendra à terme le gardien de la mémoire institutionnelle de la Bibliothèque et des Archives des Nations Unies, à Genève.À travers ce documentaire, le travail fourni par les trois équipes est détaillé. La première prépare les documents, les répare et les consolide. La deuxième, par la société Arkhenum, procède à la numérisation. Or, durant le semi-confinement que la Suisse a pu connaître, les machines sur place ne se sont arrêtées que deux semaines. Tout un processus de sécurisation pour les équipes a été déployé : pour l’ONU, le projet était prioritaire, et l’on s’est donné les moyens.La troisième étape est celle de la post-numérisation, avec la description des documents, abondés dans la bibliothèque numérique. À ce jour, 43 % disposent de métadonnées, toujours en augmentation.Le documentaire, commencé fin 2019, montre comment s’est organisé l’ensemble de cette entreprise patrimoniale. Pour répondre aux demandes des chercheurs, la constitution de cet établissement numérique, accessible ici , offre un regard fantastique sur l’histoire même.Forte de cette expérience, l’ONU élabore actuellement une exposition numérique, pour pousser plus loin la mise à disposition des archives, auprès des internautes. Ce principe de disponibilité, particulièrement mis en avant par l’organisation, répond par ailleurs aux enjeux didactiques et multiculturels, au cœur des priorités.