70 000 photos d'objets à télécharger pour découvrir la Chine impériale

Si la culture asiatique vous passionne au-delà du raisonnable, alors le musée du Palais impérial de Taiwan va combler vos désirs. En effet, l’établissement vient de mettre en ligne 70.000 photos en haute définition, gratuitement téléchargeable. Avec des choses splendides...







Les archives ainsi mises à la disposition du public serviront « à rendre les reliques culturelles plus accessibles et plus pratiques pour chacun ». De quoi donner la possibilité aux curieux qui ne pourraient pas s’y rendre l’opportunité de visiter un peu les lieux.

D’autant, ajoute le musée, que ces photos donneront une représentation plus réelle de ces pièces, puisqu’une fois en exposition, elles sont soumises à l’éclairage et aux vitres de protection. Certes, on les voit en vrai, mais un peu moins bien donc.

Parmi les pièces, on retrouvera des peintures de Fan Kuan ou Guo Xi, artistes reconnus du XIe siècle, mais également des œuvres remontant à la dynastie des Song (960-1279). Ces photos renseignent sur l’histoire de la Chine impériale, avec des objets du quotidien, incluant nombre de livres.

On peut se précipiter pour les regarder à cette adresse. Les photos disposent d’une résolution de 300 dpi avec un poids de 20 Mo.