800 manuscrits médiévaux, du VIIIe au XIIe siècle, à découvrir en ligne

Grâce au mécénat de la Fondation Polonsky, la Bibliothèque nationale de France et la British Library ont noué en 2016 un partenariat d’envergure autour de 800 manuscrits médiévaux enluminés du VIIIe au XIIe siècle pour aboutir à leur numérisation et à leur diffusion.





Psautier de Canterbury, vers 1200. BnF, Département des Manuscrits, Latin 8846 : Scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament.





En novembre 2018, parallèlement à deux expositions qui permettent d’admirer certains de ces manuscrits, l’une à Londres et l’autre à Paris, et à l’occasion d’un colloque international qui se tiendra à la BnF, deux nouveaux portails créés grâce au programme rendront accessibles ces trésors aux chercheurs et au grand public.



« La réunion de deux collections médiévales d’excellence, à travers ce projet ambitieux mécéné par la Fondation Polonsky, est l’expression d’une volonté partagée par la Bibliothèque nationale de France et la British Library de mettre à la portée de tous, en utilisant les technologies les plus abouties, des trésors inestimables. C’est un patrimoine commun, une histoire partagée que nous transmettons ensemble », déclare Laurence Engel, Présidente de la BnF.



« Nous sommes heureux de collaborer avec nos collègues de la Bibliothèque nationale de France pour ce passionnant projet. Il va permettre de rassembler des manuscrits précieux d’une époque où les échanges culturels, politiques et religieux entre l’Angleterre et la France se développaient. Les manuscrits enluminés que nos institutions conservent sont de remarquables survivants de cette époque. » ajoute Roly Keating, Président exécutif de la British Library.



« Ce programme permet de rassembler les richesses de la Bibliothèque nationale de France et de la British Library, et de les rendre accessibles tant aux chercheurs qu’au grand public d’une manière attractive et innovante. Notre Fondation est très heureuse de soutenir cette collaboration, qui permet de perpétuer les échanges culturels et la profonde influence mutuelle qui caractérisent l’histoire de ces deux nations depuis des siècles » déclarent Dr. Leonard S. Polonsky, Président de la Fondation Polonsky et Marc Polonsky, Vice-Président.



Un projet ambitieux qui porte sur des manuscrits d’exception



Ce programme intitulé « France Angleterre, 700-1200 : manuscrits médiévaux de la BnF et de la British Library », débuté courant 2016, est sur le point de s’achever. Il inclut huit cents manuscrits conservés à parts égales par la BnF et la British Library. Sélectionnés en fonction de leur importance pour l’histoire des relations franco-anglaises au Moyen Âge, ces manuscrits ont aussi un intérêt artistique, historique ou littéraire unique.

Produits entre le VIIIe et la fin du XIIe siècle, ils couvrent des domaines très variés, représentatifs de la production intellectuelle du haut Moyen Âge et de l’époque romane. Parmi eux, on trouve quelques précieux témoins somptueusement enluminés, comme le bénédictionnaire de Winchester des environs de l’an 1000, la Bible de Chartres vers 1140 ou le psautier anglo-catalan de Canterbury exécuté vers 1200.



Si le corpus présente un intérêt scientifique incontestable, le programme se distingue aussi par plusieurs opérations de valorisation des manuscrits : numérisation, diffusion en ligne, restauration, description scientifique ou encore médiation.





Parmi les quelque quatre-vingt-deux manuscrits restaurés à la BnF, on remarque le missel de Saint-Denis, un manuscrit du XIe siècle qui a reçu dans l’abbaye de Saint-Denis deux plats de reliure d’orfèvrerie composites (IXe-XVe s.). Le prêt de plusieurs reliures précieuses de la BnF au Musée du Louvre (1er novembre 2017 – 2 juillet 2018) a permis d’admirer cette reliure.



L’exposition qui se tient jusqu’au 19 février 2019 à la British Library, Anglo-Saxon Kingdoms : Art, Word, War, comprend par ailleurs plusieurs chefs-d’œuvre inclus dans ce programme tandis que l’œuvre exceptionnelle de Raban Maur sera au cœur d’une exposition d’art contemporain orchestrée par le plasticien Jan Dibbets à la BnF à partir de novembre prochain (Make it new. Conversations avec l’art médiéval – Carte blanche à Jan Dibbets, 5 novembre 2018 -10 février 2019).



Programme de numérisation et mise en ligne de deux portails dédiés



L’un des volets du programme concerne la numérisation des huit cents manuscrits et leur mise en ligne sur Gallica et Digitised Manuscripts, bibliothèques numériques de la BnF et de la British Library.

En complément, deux portails seront lancés le 21 novembre 2018. Le premier, France-Angleterre : manuscrits médiévaux entre 700 et 1200, a été créé par la BnF à partir de l’infrastructure Gallica marque blanche, à l’aide du standard IIIF et du visualiseur Mirador qui permettent de rendre les images conservées dans différentes institutions interopérables, de les comparer au sein d’une même bibliothèque numérique ou encore de les annoter. Le second, Medieval England and France, 700 1200, est un « interprétative website », ou site de médiation grand public, construit par la British Library pour valoriser une partie des manuscrits autour d’axes thématiques.



Un livre publié simultanément aux éditions de la British Library (en anglais) et de la BnF (en français) présentant un ensemble choisi de manuscrits enluminés complétera cette valorisation dès octobre 2018 : Enluminures médiévales, chefs-d’œuvre de la Bibliothèque nationale de France et de la British Library, Charlotte Denoël et Kathleen Doyle, 176 pages, 80 images, 19 euros.