8000 manuscrits hébreux à préserver : “Adoptez un livre”, l'appel est lancé

Une partie des documents de la communauté juive avait été retrouvé à Francfort après la guerre, d’autres furent sauvés de l’inondation de Florence en 1966. Parmi ces derniers, quelque 8000 volumes sont conservés dans le Centre bibliographique de l’UCEI.Or, le temps n’a pas épargné ces livres, et pour cette raison, l’organisme a monté une campagne de financement participatif, Adoptez un livre (Adotta un libro, en version italienne). Cette collecte de fonds montée sur internet donne à chacun la possibilité de contribuer à la sauvegarde de cette précieuse collection de livres.« Laisser ces volumes dans les conditions où ils sont actuellement reviendrait à les perdre irrémédiablement », explique-t-on. « La protection de ce patrimoine du livre, qui fait partie intégrante de l’histoire des juifs en Italie et dans le reste de l’Europe, est un enjeu de la plus haute importance. »Et d’ajouter que cela ne peut ni être reporté ni délégué. « Ce sont des volumes allant de 500 à 800 apr. J.-C. », indique la responsable du centre bibliographique, Gisèle Lévy. La restauration s’articulera autour de différentes étapes qui débuteront en septembre : collecte, séchage, désinfection puis époussetage et retour aux archives.Une partie des livres restaurés sera offerte aux membres qui auront pris part à la campagne.

Et de rappeler le texte du Pirke Avot, traité qui contient réfléxions et apophtegmes : « Le monde tient sur trois piliers : la Torah, la prière et les bonnes actions. »On peut retrouver la page du financement à cette adresse