90 ans du Commissaire Maigret : 2019, année de Georges Simenon

Statue de Simenon - LIège - G Travels, CC BY NC 2.0

N’en jetez plus... ou alors encore un peu ?





Depuis la première publication de l’aventure du commissaire fumeur de pipe en 1929, l’univers policier n’a cessé de gagner les foules. Concours de circonstances : le 90e anniversaire de la création de Maigret coïncide également avec le 30e anniversaire de la mort de son créateur.Commençons par les livres : les éditions Omnibus s’apprêtent à recommercialiser l’ensemble des 103 aventures de Maigret. Une toute nouvelle approche, baptisée Tout Maigret, et dont Loustal a réalisé les couvertures. Dix volumes qui approchent, à vitesse accélérée : chacun proposé à 28 €, les premiers sont déjà disponibles – les autres arriveront au cours des mois de mars et avril.« Maigret, aujourd’hui ? C’est soixante-quinze romans, vingt-huit nouvelles, un personnage connu dans le monde entier, à la fois parisien et universel, d’innombrables adaptations au cinéma – avec Jean Gabin, Charles Laughton, Albert Préjean, Michel Simon, Heinz Rühmann… – et à la télévision – avec Jean Richard (88 téléfilms !), Bruno Cremer, Jan Teulings, Michael Gambon, Gino Cervi, plus récemment Rowan Atkinson…, des traductions nouvelles en Grande-Bretagne et en Allemagne », rappelle la maison d’édition.Depuis 1995, John Simenon gère le patrimoine laissé par son père – avec la création en 2001 de la société George SImenon Ltd, qui supervise tout ce qui peut être fait avec le personnage, les œuvres et les adaptations.Plus près de nous, c’est la mairie de Paris qui inaugurera une exposition à la Bibliothèque des littératures policières, dans le Ve arrondissement. Une programmation spéciale a été organisée, jusqu’au 29 juin et s’articule autour d’une exposition.Elle présentera « plus d’une cinquantaine de dessins couleur et noir et blanc de Loustal sur l’univers de Simenon : des illustrations de romans durs (Un nouveau dans la ville, Le passager clandestin, Les frères Rico, Touristes de bananes), les originaux des couvertures de la nouvelle édition des enquêtes de Maigret, des dessins parus dans la collection “Carnets”. »Dans un petit format en noir et blanc, on découvrira également les croquis préparatoires, ainsi que « des peintures en couleur, grand et petit format, des esquisses, tout le travail d’un artiste admiratif de l’œuvre d’un écrivain dans laquelle il a essayé de se fondre, Loustal ayant une approche “littéraire” de son travail ».Plus globalement, Simenon sera à l’honneur des bibliothèques parisiennes avec différents rendez-vous que l’on retrouvera à cette adresse Le plaisir se prolongera, évidemment, à l’occasion de la manifestation Quais du polar, qui se tiendra à Lyon du 29 au 31 mars prochain. Un hommage particulier est prévu, avec la présence de son fils, mais également du réalisateur Bertrand Tavernier – pour évoquer l’influence de Maigret sur l’imaginaire.