À 500 ans d'intervalle, les mots de Giacomo Leopardi à Dante

Giacomo Leopardi



Giacomo Leopardi

C’est aux alentours de l’automne 1816 que Giacomo Leopardi achève un texte — une chronique, en somme — intitulée L’ombra di Dante (L’ombre de Dante). Cette simple feuille, écrite recto-verso, était conservée à la Bibliothèque nationale de Naples.C’est Christian Genetelli, professeur de littérature italienne et de philologie à l’Université de Fribourg (Suisse) et membre du comité scientifique du Centre national d’études léopardiennes de Recanati (lieu de naissance du poète, en 1798), qui a mis la main sur ce texte.La signature de Leopardi figure au dos du document, mais la genèse de ce texte reste totalement méconnue. Bien entendu, Dante était déjà une figure marquante dans l’imaginaire du poète, avec une place toute privilégiée.L’article devait manifestement être publié, que son auteur décrit comme « une étude folle et désespérée », ce que confirme le chercheur dans une étude publiée pour l’occasion, Un’inedita e ignota recensione di Giacomo Leopardi.Selon lui, il s’agissait d’une période d’activité fébrile et intense pour Leopardi. Sauf que ce texte vient enrichir le corpus de ses œuvres, non en tant que note ou ébauche inachevée, mais bien comme un document pleinement construit et définitif. Leopardi l’aura porté avec lui jusqu’à Naples, sa dernière demeure, sans le communiquer — faisant de cette recension un texte totalement inédit.Il était prévu qu’il figure dans une revue menée par Giuliano Anniballi, Loreto, imprimée cette même année 1816. Une grande découverte alors que l’Italie célébrera, et le monde avec elle, le 700e anniversaire de la mort de Dante en 2021.via La repubblica