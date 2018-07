À New York, la carte de bibliothèque devient un pass culturel

Whitney Museum, Brooklyn Botanic Garden, MoMa PS1 ou encore le Brooklyn Museum sont quelques-uns des partenaires des bibliothèques de New York pour le lancement de ce Pass Culture. En permettant un accès gratuit à une trentaine de structures, la ville espère encourager les communautés défavorisées à profiter de la richesse culturelle de la métropole.

Une fois par an, les adhérents à la New York Public Library, la Brooklyn Public Library et de la Queens Library pourront faire des demandes pour obtenir jusqu’à quatre entrées gratuites dans chacun des établissements partenaires. Les réservations peuvent s’effectuer en ligne sur le site dédié, culturepass.nyc, à l’aide du simple numéro de carte.

« Certaines personnes sont intimidées par les musées », a déclaré Linda Johnson, présidente de la Brooklyn Public Library, lors d’une interview téléphonique avec le New York Times. « Ils ne devraient pas être exclus de toutes les merveilleuses offres culturelles qui sont disponibles pour les habitants de New York. » Elle fait également part de ses espoirs pour le projet, qu’elle espère voir reconduit indéfiniment. Elle aimerait également voir le nombre d’institutions partenaires augmenté : « Nous sommes prêts à aller partout où l'on nous envoie pour signer avec plus d’institutions. »

Le directeur du Whitney Museum, partenaire du Culture Pass, a ajouté dans un communiqué : « Nous sommes déterminés à redonner à la communauté et à rendre l’art plus accessible à tous les New Yorkais. » Et pour toucher le plus grand nombre de personnes, la campagne publicitaire est disponible en espagnol, en mandarin, en russe et en arabe.