À Paris, Notre-Dame des poètes

Par Nicolas Grenier





Steven Penton CC BY 2.0

« Notre-Dame, parmi les dômes

Des vieux faubourgs,

Dressait comme deux grands fantômes

Ses grandes tours ».

C’était la première soirée, in Dernière gerbe (1902), Victor Hugo.

Je me suis arrêté quelques instants pour voir

Le soleil se coucher derrière Notre-Dame.

Un nuage splendide à l’horizon de flamme,

Tel qu’un oiseau géant qui va prendre l’essor,

D’un bout du ciel à l’autre ouvrait ses ailes d’or.

Notre-Dame est bien vieille : on la verra peut-être

Enterrer cependant Paris qu’elle a vu naître.

Notre-Dame de Paris,

Nuptiale et sépulcrale,

Bourdonne dans le ciel gris.

Et quand elle se promène

Tout le long de ses quais

Avec sa belle robe verte

Et ses lumières dorées

Notre-Dame jalouse

Immobile et sévère

Du haut de toutes ses pierres

La regarde de travers

Allons, fleurissez-vous, Mesdames,

Mais c’était toi que j’évoquais

Sur le parvis de Notre-Dame

N’y reviendras-tu donc jamais ?

Voici le joli mois de mai

Mais il vient un jour, il vient une heure

Il vient un moment où saint Marcel et sainte Germaine,

Et saint Germain lui-même et notre grande amie

cette grande sainte Geneviève,

Et ce grand saint Pierre lui-même ne suffit plus

Et où il faut résolument faire ce qu’il faut faire

Dans ce « 11 septembre » à la française, la cathédrale prend feu, en plein cœur de Paris. Combien de cathédrales ont brûlé depuis le roi Saint-Louis ? Au XXIe siècle, ces flammes recèlent beaucoup de mystères, dans cette République de Satan. Au XIXe siècle, Théophile Gautier annonce un mauvais présage, dans son poème « Soleil couchant », extrait de ses Premières poésies :De ce brasier qui a enflammé la Semaine sainte, il ne reste que des ruines, des cendres et des murs qui s’élèvent sous le vent de l’île de la Cité. Dans l’esprit de l’ésotérique Gérard de Nerval, fils d’Étienne Labrunie, médecin franc-maçon, cette cathédrale reste éternelle, comme les rois de France. Dans ses Odelettes de 1834, la cathédrale ressuscite :De tous les points de Paris, du quai de la Tournelle à la tour Montparnasse, le spectateur peut admirer Notre-Dame de Paris , et entendre les cloches qui sonnent, dans le poème posthume « Clochi-clocha » de Paul Verlaine :À Paris, Notre-Dame se décline sous toutes ses formes. Toutes les rues mènent à la cathédrale, de la rive droite, la rue Notre-Dame-de-Lorette, à la rive gauche, la rue Notre-Dame-des-Champs. Et encore l’on arpente la cité de Lutèce, de la rue Notre-Dame-de-Nazareth à la rue Notre-Dame-des-Victoires, pour arriver au pied de la cathédrale, dans la rue du Cloître-Notre-Dame.En pleine Première Guerre mondiale, Blaise Cendrars pose ses valises à l’hôtel Notre-Dame, au 1 quai Saint-Michel, d’où l’on scrute l’église, son parvis, et la Seine, en amont. Après ce chemin de croix, le poète peut s’asseoir sur un banc sous les marronniers du square Jean-XXIII.Entre la Sainte-Chapelle, l’église Saint-Gervais et l’église Saint-Julien-le-Pauvre, la cathédrale, elle, a son miroir, la Seine, comme l’envisage Jacques Prévert, dans sa Chanson de la Seine, extrait du recueil Spectacle de 1949 :Sous cette IVe République, Francis Carco évoque tout un art de vivre autour de la cathédrale. Le long du Quai aux Fleurs, les bateaux-mouches vrombissent. Sur les vagues du fleuve, l’on entend la voix de Francis Lemarque :D’ailleurs, quel poète n’a pas rêvé de veiller toute la nuit, dans l’une des tours de la cathédrale, sous les lumières de la rose du midi, ou tout près du grand orgue, avec la bénédiction de l’archevêque de Paris ?La poésie est inscrite dans la chair de cette cathédrale. Inspiré des « Miracles de Notre-Dame » du clerc Gautier de Coincy, le trouvère parisien Rutebeuf compose le Miracle de Théophile qui figure sur le tympan du croisillon nord. Dans cet esprit, le poète chrétien Charles Péguy, mort pour la France, parcourt, à travers le recueil Porche du mystère de la deuxième vertu, composé en 1911, le cortège de saints sculpté sur le portail de Notre-Dame de Paris :C’est toute cette liturgie qui inspire Paul Claudel, lors des vêpres, le 25 décembre 1888 : « En un instant mon cœur fut touché et je crus ». Pour l’apprenti poète, le miracle a lieu, dans la foule, à proximité du deuxième pilier à l’entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie. Il sera, d’ailleurs, le seul laïc, à porter le titre de chanoine. Ses funérailles nationales se dérouleront à Notre-Dame de Paris, comme pour Victor Hugo !