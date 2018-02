A partir du 14 février, l'année 2018 célèbre Marcel Pagnol

Le jour de la Saint Valentin, une surprise vous attend à Aubagne-en-Provence : venez offrir à ceux que vous aimez des pains en forme de cœur. Tandis que « MP 18 Quel amour ! » vous invite à vous aimer et à vous embrasser, les artisans boulangers d’Aubagne ont choisi de pétrir pour vous des pains en forme de cœur. Des fournées spéciales pour célébrer l’amour et honorer Marcel Pagnol au cœur même de sa ville natale.





Marcvel Pagnol - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Qui n’a pas en mémoire la célèbre scène du film de Marcel Pagnol La Femme du boulanger, quand Aimable/Raimu, le boulanger, offre à Aurélie/Ginette Leclerc, sa femme volage de retour d’une escapade avec le beau berger, ce pain en forme de cœur, gage de son amour. Scène inoubliable qui compte parmi les plus belles du cinéma.

Alors, mercredi 14 février 2018, à Aubagne-en-Provence, en souvenir du boulanger amoureux de Marcel Pagnol, avec la complicité et le savoir-faire des artisans aubagnais, venez déclarer votre flamme et votre amour avec des pains-cœurs !



Artisans-boulangers partenaires : Maison Deblevid de père en fils, les Boulangeries Levetti, Le Fournil d’Anaïs, la Boulangerie l’Aubagnaise.







Désormais inscrits dans les grands rendez-vous culturels de la Ville par la volonté de ses élus, huit événements seront à nouveau des rendez-vous pour tous les amoureux de Marcel Pagnol. Et rythmeront l’année nouvelle. Un programme varié, avec des manifestations inédites pour plaire au plus grand nombre. Et aussi, des événements reconduits parce que déjà plébiscités par les Aubagnais.