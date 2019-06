À télécharger, un manuel de splendides calligraphies du XVIe siècle

< >

Ainsi, le travail de Georg Bocksay fit des émules, et une trentaine d’années plus tard, l’empereur Rodolphe II, petit-fils de Ferdinand 1er, demanda à Joris Hoefnagel d’enluminer l’ouvrage, peut-être un peu sombre. L’illustrateur fut particulièrement inspiré et ajouta aux calligraphies des fleurs, des fruits et des insectes, dans la perspective de renforcer l’unité des pages et d’en consolider le design.Avec le Mira calligraphiae monumenta, nous disposons probablement de l’une des collaborations les plus originales de l’histoire de l’enluminure de manuscrits. D’autant qu’Hoefnagel se fendit d’une section concernant l’écriture en majuscule et minuscule des différentes lettres, afin d’asseoir le projet de Bocksay.Selon les historiens de l’art, les images d’Hoefnagel exercèrent une influence durable dans le développement de la peinture et plus spécifique pour ce qui est des natures mortes, aux Pays-Bas.Le livre est aujourd’hui conservé par le Getty Center, campus de recherche située à Los Angeles. « À partir des années 1500, alors que l’imprimerie devenait la méthode la plus courante de production de livres, les intellectuels ont accordé de plus en plus d’importance à l’inventivité des scribes et aux qualités esthétiques de l’écriture », explique le Getty.L’objectif originel de Georg Bocksay, comprend-on, affichait avant tout une certaine volonté encyclopédique, en réunissant les multiples modèles d’écritures qu’il connaissait — et pas simplement pour, orgueilleusement, démontrer qu’il les maitrisait.En revanche, on est saisi de voir que pour chaque page, et donc chaque police, il adapte et adopte un style radicalement différent, comme autant de contes ou de fables qui seraient racontées à travers la graphie des lettres.Une sensation que les illustrations d’Hoefnagle renforcent, apportant une autre dimension à cette œuvre.On peut se procurer l’ouvrage en version numérisée depuis cette adresse