AC Ajaccio : des maillots collector pour la rénovation d’une bibliothèque

La salle patrimoniale de la bibliothèque.

Les maillots en question du club évoluant en Ligue 2 portent le logo du Palais Fensch, qui abrite aussi le musée des Beaux-Arts de la ville corse. Ce qui a été l’occasion pour les joueurs de poser avec ledit maillot dans ladite bibliothèque.Ce n’est pas toutefois le club qui s’occupe directement du projet mais la Fondation du patrimoine , qui explique sur son site que « la salle patrimoniale nécessite des travaux d’urgence de nombreuses années », évoquant notamment le délabrement des gardes corps de la galerie et la nécessité de mener la réfection du parquet en bois. Plus inquiétant, la Fondation estime que les conditions de conservation des ouvrages laissent aussi à désirer.Ce qui est d’autant plus dommage que le fonds de la bibliothèque, créé par Lucien Bonaparte en 1801 (la bibliothèque elle-même s’installe dans ses murs actuels en 1868), dispose d’éléments très précieux. Le fonds ancien est fort de 40 000 ouvrages, dont 30 incunables, parmi lesquels un exemplaire de la Cité de Dieu de Sain-Augustin datant de 1474. Des ouvrages ayant appartenu à Napoléon figurent aussi des les collections.Le lieu emblématique de la bibliothèque est la salle patrimoniale (30m par 9m par 10m), conçue à l’origine pour y exposer des tableaux de grand format. C’est là que se trouve une partie importante du fonds ancien.Enfin, pour ce qui est de l’aspect pratique, le club utilisera le maillot spécial le 20 septembre, le tirage au sort aura lieu la semaine suivante et la remise des lots aux vainqueurs le 27 septembre. Un ticket de tombola coûte cinq euros et la somme récoltée sera donc versée à la Fondation du Patrimoine.Selon le site de cet organisme privé, un peu plus de 2000 euros ont été récoltés, soit 2% de l’objectif.