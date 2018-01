Accès aux lieux de culture pour les migrants : Valois au secours de l'Élysée

Alors qu’Emmanuel Macron est chahuté sur la question de l’accueil des migrants en France, le ministère de la Culture apporte une première réponse. Une mission « de coordination de l’action culturelle en faveur des migrants », a été confiée à Benjamin Stora.





Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0



Actuellement président du conseil d’orientation du Musée de l’Histoire de l’immigration, Benjamin Stora travaillera donc à l’accompagnement des établissements nationaux du ministère de la Culture dans l’action culturelle en faveur des migrants.

Et Françoise Nyssen de souligner que le rôle de la France, dans le contexte européen, « doit aujourd’hui faire face aux problématiques d’enracinement et de respect de l’identité culturelle de chaque individu arrivant sur son territoire ».

En tant que vecteur d’intégration, la culture et l’accès aux lieux de culture deviennent une priorité pour la rue de Valois. La mission s’articulera autour de trois objectifs à concrétiser :

Développer l’accès des migrants aux arts et à la culture, au travers, notamment, d’actions menées par les opérateurs nationaux ;

Donner la possibilité, par le développement de travaux déjà initiés, aux artistes et professionnels du secteur culturel migrants de poursuivre leur activité sur le territoire français ;

Contribuer à l’évolution des regards portés par notre société sur les populations migrantes, par le biais de projets artistiques accessibles au plus grand nombre.

Au cours de l’été 2018, les propositions découlant de cette mission seront mises en œuvre, avec un bilan opéré fin 2018.



Cette annonce survient avec un étrange timing : ce matin même, l’écrivain Yann Moix a fait paraître une tribune lourdement chargée contre Emmanuel Macron. Une lettre qui fait suite au documentaire que l’écrivain a tourné, Re-Calais.

« Vous menacez en tout, monsieur le Président, des gens qui ne nous menacent en rien. Votre politique ne fait pas que trahir nos valeurs, elle les insulte. Les mesures antimigratoires sont toujours populaires. Mais voulant faire plaisir à la foule, vous trahissez le peuple », accuse-t-il.

Et d’évoquer des « actes criminels envers les exilés », mettant en cause le président de la République. On peut découvrir ci-dessous un extrait du documentaire.