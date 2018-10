Acte 2 pour la sauvegarde de la maison de Pierre Loti

Ce 27 octobre sera lancée une souscription nationale, l’acte II, pour sauver la maison de Pierre Loti . Cette dernière concernera la préservation de la totalité de l’édifice, de ses collections, ainsi que du jardin. Une initiative pilotée par la Fondation du Patrimoine, comme le souligne sa directrice, Laurence Lévy.





À partir de 1877, Pierre Loti, écrivain voyageur, s’emploie à transformer sa maison familiale de Rochefort en « œuvre-monde », reflet de ses fantasmes d’Orient, mais aussi de sa passion pour les châteaux et la noblesse. Réinventée au gré de la fantaisie de l’auteur, cette maison devient le véritable témoin d’une époque et d’une folie décoratrice.





À la différence de nombreuses maisons d’Illustres dénaturées de leur mobilier ou de leur décor, celle-ci est l’héritage unique d’une demeure intrinsèquement liée à ses collections, conservées à travers les temps. Elle a été choisie à ce titre comme monument emblématique de la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de la mission confiée à Stéphane Bern sur le patrimoine en péril.









La Fondation du patrimoine et la Ville de Rochefort sont heureuses de vous inviter à la conférence de presse pour le lancement de la souscription nationale en faveur de la maison de Pierre Loti. Cet appel aux dons porte sur la totalité de l’édifice, de ses collections et de son jardin. Il nous concerne tous, particuliers et mécènes.



La maison de Loti compte parmi les 18 premiers bâtiments qui ont été sauvés grâce au grand Loto national porté par Stéphane Bern.