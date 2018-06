Adobe et Erik Spiekermann recréent les typographies du Bauhaus

Plus de 8 décennies après la fermeture du Bauhaus en Allemagne, à Dessau, Adobe Hidden Treasures a chargé le typographe allemand Erik Spiekermann et une équipe internationale d'étudiants de donner une nouvelle vie aux typographies de Joost Schmidt et Xanti Schawinsky, deux enseignants de la célèbre école. Au total, ce sont 5 typographies qui seront recréées avec des outils modernes.

Détail d'une affiche de Joost Schmidt, 1923



« Près d’un siècle plus tard, des dessins typographiques originaux et des fragments de lettres non publiées de la célèbre école de design du Bauhaus ont été redécouverts pour servir d’inspiration à une nouvelle génération de designers », explique Adobe sur un site dédié au projet.

Le Bauhaus, qui désigne à la fois une école unique dans l'histoire de l'enseignement des arts et un mouvement artistique total, a particulièrement marqué le design, la typographie et la mise en page : Adobe Hidden Treasures a rassemblé Erik Spiekermann et une équipe d'étudiants pour proposer des typographies numériques inédites tirées des archives du Bauhaus.

5 polices seront produites au total : celles de Joost Schmidt et de Xanti Schawinsky sont d'ores et déjà disponibles, celle de Carl Marx sera la suivante, tandis que les deux autres sont encore tenues secrètes. Celle de Schmidt, intitulée Joschmi, a été créée par Flavia Zimbardi, tandis que celle de Schawinsky, Xants, est signée Luca Pellegrini.





Xants Xants Xants Xants Joschmi Joschmi Joschmi Joschmi

Pour utiliser les polices, il sera nécessaire de s'inscrire auprès d'Adobe Typekit : la formule gratuite propose quelques usages limités, et une formule payante est disponible.