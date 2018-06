AFB collecte la plus grande archive d'Helen Keller

L’American Foundation for the Blind a composé et numérisé les archives d’Helen Keller. Photos, lettres, discours, écrits politiques, ce sont des milliers de documents qui permettent de découvrir toutes les nuances de cette auteure aveugle et sourde qui restait une activiste engagée à l’histoire fascinante. Elle s’est intéressée à tous types de sujets et n’hésitait pas à aller à l’encontre de l’opinion publique.



L’initiative a été financée par le National Endowment for the Humanities. On y trouvera 160.000 documents numérisés pour couvrir le travail d'Helen Keller ainsi que son histoire entre le XIXe siècle et le XXe. En plus des photographies intimes de l’auteur aux côtés de son chien, de sa correspondance avec Mark Twain, on y trouvera également des clips vidéos.



Mais aussi, des lettres à son sujet, des coupures de presse représentant autant de ressources pour les étudiants et les enseignants. Bien entendu, le site rend cette archive « entièrement accessible aux publics aveugles, sourds, malentendants, malvoyants ou sourds aveugles ». La constitution de cette archive a été facilitée par les 44 ans qu’Helen Keller a passé à travailler à l’AFB.



Cette initiative est un véritable désir d’aller à la rencontre de cette figure historique d’une manière toute différente. Le communiqué explique « peu de personnes savent qu’Helen Keller a écrit 14 livres en plus des centaines d’essais et d’articles sur un éventail de sujets allant des animaux à l’énergie atomique en passant par Mahatma Gandhi ».



Helen Selsdon, archiviste de l’AFB explique : « Keller état à la fois un produit de son environnement tout en ayant une véritable influence dessus, et peu de collections d’archives ont le potentiel de fournir aux historiens une mine d’information si riche sur l’histoire et l’évolution des États-Unis, mais aussi sur les comportements vis-à-vis des personnes atteintes de handicaps à travers le monde. »



Kirk Adams, président et PDG de l’AFB ajoute : « En exploitant le pouvoir de cette collection, nous pouvons inspirer les éducateurs, les employeurs et le public à voir au-delà des handicaps d'une personne pour une société plus équitable. Ce projet de numérisation a également présenté une opportunité fantastique de montrer l'importance de rendre les collections numériques accessibles à tous les utilisateurs ».



Trop souvent laissé de côté son implication politique mériterait pourtant d’être mis en avant et enseigné. Militante pour la paix et la justice, socialiste engagée qui a mené une véritable réflexion sur la politique dans sa société contemporaine, elle plaidera en faveur de la coopération économique ainsi que pour soutenir la cause des travailleurs des combats toujours d’actualité.