Afrique : plus d'outils technologiques éducatifs grâce à la plateforme Snapplify

photo d'ilustration - GotCredit (CC BY 2.0)

Créé en 2012, Snapplify investit dans la mise à disposition de services technologiques. En 2013 , elle s’était par exemple engagée dans le secteur de l’édition numérique afin d’élargir la diffusion des livres africains à travers le monde et promouvoir ainsi davantage le travail des éditeurs indépendants de la région.Depuis, la société a également développé un marché orienté dans la mise en place d’outils d’apprentissage en ligne, à destination tant des étudiants que des enseignants à travers l'équipement d'appareils technologiques éducatifs - dits aussi ed-tech, pour éducation et technologie. L'objectif principal étant de participer à l’insertion des pays émergents dans le secteur des technologies.Avec l’ouverture de son nouveau programme Teacher Benefits, annoncée ce 22 janvier, Snapplify fait ainsi un pas de plus dans sa démarche visant à faciliter le travail des enseignants, avec un accès et une utilisation d'outils numériques qui se veulent plus efficaces.« Nous savons que les enseignants sont en première ligne lorsqu’il s’agit de préparer la prochaine génération au succès. Les éducateurs ressentent une énorme pression pour que leurs élèves réussissent bien. Nous sommes heureux de soutenir les enseignants et, à leur tour, leurs élèves, en augmentant l’accès à des manuels électroniques, à des guides pédagogiques et bien plus encore », a déclaré le PDG de la société ed-tech, Wesley Lynch, dans un communiqué.Teacher Benefit comprend notamment un service, appelé Answer Series, qui fournit des guides d’étude gratuits aux enseignants. Ces derniers proposent des exemples d’exercices ou des exercices pratiques accompagnés, en fonction des thématiques des programmes scolaires.Via Publisher Perspective