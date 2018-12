Agatha Christie, Tarzan et Aldous Huxley appartiennent au public

À compter du 1er janvier 2019, les œuvres américaines de 1923 seront versées dans le domaine public. Un pas de géant, comme nous l’avions souligné, puisque l’on n’avait pas assisté à l'arrivée d'un tel florilège d’œuvres depuis une vingtaine d’années. Et en matière de livres, les lecteurs seront gâtés.









En raison des multiples réformes portant sur le copyright, des œuvres majeures du XXe siècle ne figurent pas encore dans le domaine public. Une protection de 20 ans supplémentaires fut accordée à des œuvres diffusées en 1922 et 1923. Mais en cette fin d'année, l'impatience gagne et voici l'occasion de se pencher sur les petits trésors qui vont ainsi faire leur apparition.

On retrouvera ainsi en littérature plusieurs œuvres d’auteurs majeurs – une poignée est ici présentée, à titre indicatif :

Edgar Rice Burroughs, Tarzan and the Golden Lion

Agatha Christie, The Murder on the Links

Winston S. Churchill, The World Crisis

E.E. cummings, Tulips and Chimneys

Robert Frost, New Hampshire

Kahlil Gibran, The Prophet

Aldous Huxley, Antic Hay

D.H. Lawrence, Kangaroo

Bertrand and Dora Russell, The Prospects of Industrial Civilization

Carl Sandberg, Rootabaga Pigeons

Edith Wharton, A Son at the Front

P.G. Wodehouse, works including The Inimitable Jeeves and Leave it to Psmith

Virginia Woolf, Jacob’s Room



Chose cocasse, plusieurs textes étrangers verront également leur traduction entrer dans le DP – à l’instar de Guy de Maupassant, traduit par Ernest Boyd : Bel Ami, Miss Harriet and other stories, That Pig Morin and Other Stories, A Woman’s Life et The Sisters Rondoli seront à disposition de tout un chacun.



C’est également le cas pour deux romans de François Mauriac, et, de son côté, Nikolay Gogol portera aussi deux pierres à l’édifice, Dead Souls et The Overcoat and Other Stories, traduits par Constance Black Garnett. André Maurois n’en présentera qu’une seule Ariel; ou, La Vie de Shelley. En revanche, La Brière d‘Alphonse de Chateaubriand, chantre de la collaboration, fera grincer des dents.



Artaud, Bernanos et Zelda Fitzgerald

dans le domaine public en 2019



Et pour les cinéphiles, The Pilgrim de Charlie Chaplin de même que Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille seront également ajoutés. On pourra retrouver ici une liste non exhaustive de ces titres. Des centaines de milliers d’œuvres seront prochainement accessibles de la sorte.

Il reste sensationnel qu’après 95 années, ces documents puissent finalement entrer dans le domaine public.