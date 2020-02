Aidez la Bibliothèque du Congrès à retranscrire les poèmes de Walt Whitman

Si Walt Whitman est connu pour avoir publié Feuilles d’herbe, Ô Capitaine, mon capitaine !, ou encore Franklin Evans ou l’Alcoolique, il a également laissé à la postérité de nombreux manuscrits ignorés du grand public. Pour rendre accessibles ces textes méconnus, la Bibliothèque du Congrès a décidé de les numériser. Elle fait donc appel au bon vouloir de chacun pour retranscrire ces documents, écrits de la main du célèbre poète américain.



Walt Whitman 1872

La Bibliothèque du Congrès abrite la plus grande collection de manuscrits ayant appartenu à Walt Whitman au monde. À l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance le 31 mai dernier, l’institution a décidé de retranscrire les archives du poète américain qui recense plus de 121 000 pages afin de les rendre accessibles à tous.Pour se faire, elle a demandé l’aide de volontaires. À ce jour, 763 bénévoles ont contribué à ce projet. Sur les 4000 documents sélectionnés, plus de la moitié d’entre eux ont été achevés. 1 852 textes restent donc à retranscrire. La collection comprend des poèmes, des carnets, des écrits en tout genre, mais aussi une partie de sa correspondance.Pour participer à ce projet, il suffit de s’inscrire et de respecter la convention de retranscription détaillée à cette adresse L’initiative s’inscrit plus largement dans la perspective de By the People, le projet participatif de la Bibliothèque du Congrès lancé en 2018 pour retranscrire les archives manuscrites.Plusieurs collections de l’institution ont ainsi passé entre les mains de bénévoles pour être retranscrites. Parmi lesquelles, celle de Lincoln, mais aussi les archives des suffragettes Pour cette dernière, Elizabeth Novara, spécialiste de l’histoire des femmes américaines, avait expliqué que la participation des volontaires les permettait à la fois de « s’intéresser à nos collections et de se sentir connectés avec les suffragettes ».Pour consulter les documents retranscrits de Walt Whitman, c'est ici