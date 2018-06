Aidez les bouquinistes parisiens à entrer au patrimoine de l'UNESCO

Plus il y aura de signatures, plus leur pari aboutira. Les bouquinistes parisiens font appel aux amoureux du patrimoine pour sauver la plus grande librairie à ciel ouvert du monde. À l’initiative de Jérôme Callais, président de l’association Culturelle des Bouquinistes de Paris, ils souhaitent voir leur profession inscrite au Patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Mohamed Sahnoun, CC, BY NC ND 2.0





« Face à la crise de la librairie, la concurrence du multimédia et une inculture toujours plus forte, nous voudrions ramener un peu les spots sur nous... On est aussi importants que la tour Eiffel pour les touristes », explique Jérôme Callais à l'AFP.



Depuis bien des années, la question revient en effet : dix ans déjà que l’apparition des Tour Eiffel en plastique, moyen de diversifier les revenus, est vécue comme une perte d’identité. Les touristes étaient devenus majoritaires, ne lisent pas forcément, et moins encore peut-être en français, il fallait adapter la marchandise. Le bibelot intéresse plus que le livre, quand on ignore la langue...



La Marie de Paris avait été alertée de ces objets nuisibles « au paysage culturel français ». Mais nombre de bouquinistes, il est impossible de vivre seulement des livres. Et tant pis pour les velléités de la mairie qui souhaite se débarrasser des souvenirs moches qui détériorent l’image de la bouquinerie — et des quais de Seine. Or, à l’époque, ces derniers étaient encore grandement ouverts aux voitures.



De Paris à l'UNESCO



Dans un premier temps, c’est ainsi au Conseil de Paris que la maire du Ve arrondissement, Florence Berthout, avait abordé la question. Et au terme des échanges, le Conseil a voté favorablement le 2 mai pour l’inscription des bouquinistes au Patrimoine Culture immatériel français.



Les quelque 1000 boîtes vertes qui s’étalent sur 4 km des quais de Seine à Paris font partie du paysage depuis le XVIe siècle. Les emplacements sont gratuitement alloués par la ville et pourtant aujourd’hui, il est difficile pour les quelque 200 bouquinistes encore en activité de faire face à la concurrence. Alors, il y a trois jours, ils ont lancé une pétition sur le site Change.org, faisant suite à une campagne de sensibilisation lancée depuis deux mois.

Les 1000 signatures atteintes, on vise les 1500. Cela permettra de soutenir la candidature des bouquinistes à l'inscription à l’Inventaire National du Patrimoine Culturel Immatériel Français – première étape avant d’espérer une inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO. Ils espèrent ainsi obtenir une protection, mais aussi une reconnaissance et une pérennisation « de nos compétences et savoir-faire ».



Dans cette action, la maire du Ve arrondissement, Florence Berthout, n'hésite pas à monter au créneau. « Ce qu'on a vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, on voit un regain d'attention pour l'objet qui est protégé, là ce serait un métier. Avec des touristes qui viennent en plus grand nombre, qui s'intéressent en plus grand nombre. Ça dope le tourisme, ça dope les achats » confiait-elle à BFM.

Pour obtenir la nomination, les bouquinistes des quais devront convaincre le ministère de la Culture de présenter leur dossier. La France dispose d’une candidature tous les deux ans et le processus devrait prendre « au moins trois ans » d’après Isabelle Chave, conservatrice en chef du patrimoine au ministère de la Culture.